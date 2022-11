Dries Mertens al Tg3: “Il pranzo? Idea di mister e dello staff per ricompattare il gruppo. Siamo pronti per la Juve”

Il Napoli è pronto per la sfida contro la Juventus di domani sera, dove in palio c’è la Supercoppa italiana al “Mapei Stadium” e ai microfoni del Tg3 le parole di Dries Mertens. “Domani sera c’è la gara di Supercoppa italiana contro la Juventus, dove in palio c’è un trofeo e ci teniamo a dare tutti il massimo. Vogliamo vincere e per farlo daremo il 110%. Io come sto? Rispetto agli altri giorni sto molto meglio, domani valuterò la mia condizione fisica e poi alla fine deciderà il mister. Sul pranzo della scorsa settimana era importante fare gruppo. Gattuso e il suo staff hanno pensato che era il miglior modo per staccare la spina e con la Fiorentina siamo tornati ai nostri livelli”.

