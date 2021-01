Coppa Italia – Paulo Fonseca prepara una nuova rivoluzione. Contro lo Spezia il tecnico portoghese cambierà molto e non è la prima volta. Ma le tante novità di formazione non saranno solo legate alle esigenze di turn over, visto che sabato si rigiocherà contro lo Spezia in campionato, il tecnico sa che la partita di stasera è come una finale, la Roma non può sbagliare. Fonte: CdS