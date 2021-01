Ultime Castel Volturno – Terapie e palestra per Petagna

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di mercoledì a Reggio Emilia contro la Juventus per la finale di Supercoppa italiana. Squadra divisa in due gruppi, chi è sceso in campo contro la Fiorentina, lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo sui campi 1 e 2 tra torello e lavoro tecnico. Infine partitella a campo ridotto ed esercitazioni nei tiri in porta. Petagna ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Fonte: sscnapoli.it