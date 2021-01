Il Covid-19 purtroppo non fa sconti, anche nel calcio femminile, serie B compreso. Domenica 24 Gennaio si sarebbe dovuto giocare la sfida tra il Tavagnacco e il Pomigliano, ma causa pandemia che ha colpito la squadra friulana, non si potrà disputare la sfida contro la capolista campana. Così come non si è giocato nella giornata di ieri contro la Lazio.

Fonte: Ufficio stampa Tavagnacco