Trequartista, in linea con la mediana, goleador: si chiama Zielinski

“Può fare quello che vuole e può ancora migliorare, soprattutto di testa” dice spesso di lui mister Gattuso, perchè sul fatto che Zielinski sia un signor giocatore pare siano davvero d’accordo tutti. Ieri è tornato al gol, cosa a cui deve senza dubbio abituarsi maggiormente. Va via palla al piede, supera avversari, l’ultimo è Castrovilli, e di destro la piazza di precisione nell’angolo: Zielinski mette anche il suo timbro nella goleada del Napoli al termine di una splendida azione personale. Un altro gol molto bello, come i precedenti realizzati dal polacco, un marchio di fabbrica il suo: la quarta rete in campionato dopo quella nel 6-0 al Genoa e la doppietta di Cagliari, quinta in totale con quella in Europa League alla Real Sociedad. Zielinski può arrivare in doppia cifra ma soprattutto si conferma prezioso per l’equilibrio del Napoli: con la Fiorentina ha giocato da trequartista nel 4-2-3-1 di Gattuso ma in fase difensiva si è abbassato sempre a centrocampo allineandosi con Bakayoko e Demme.

Il Mattino