SKY – Milik-Marsiglia, domani il giorno del probabile sì

Il Napoli e Milik, mai come in questo momento, sono sempre più vicini a dirsi addio, dopo mesi davvero molto difficili, anche a livello conflittuali. Nelle ultime ore tra il club azzurro e il Marsiglia si sta andando verso la conclusione positiva. Tra gli 8 o i 9 milioni più cinque di bonus, si chiuderà in questa maniera. Ora c’è da risolvere due questioni, il rinnovo del contratto per i prossimi due anni e una clausola dove sarebbe impossibile tornare in Italia nei prossimi 2/3 anni. Il tutto però non sarebbe un ostacolo per la chiusura della trattativa che sarebbe previsto per domani.

Fonte: gianlucadimarzio.com