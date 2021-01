Quando in attacco c’è anche un Insigne così ispirato…

L’ATTACCO – Insigne è ispirato, centra la porta di precisione alla prima giocata e gestisce al meglio tutti i palloni coprendo come sempre alla grande sulla fascia. In avvio di ripresa finisce giù in area dopo un contatto con Milenkovic che l’arbitro Chiffi non ravvisa ammonendo Lorenzo per simulazione. Il direttore di gara il penalty poi lo assegna per il fallo di Castrovilli su Bakayoko e il capitano azzurro lo realizza nell’angolo, la rete numero 99 con la maglia azzurra. Lozano con la sua velocità mette subito in grande apprensione Igor e firma l’ottavo gol in campionato, decimo stagionale, una rete alla Callejon sbucando alle spalle dei difensori avversari sulla splendida invenzione del capitano azzurro. Zielinski brilla con le sue qualità e Petagna si conferma un attaccante generosissimo che lavora tanto per i compagni ed è lui a mandare in porta Insigne e Demme. Nella ripresa entra Politano al posto di Lozano e firma il sesto gol azzurro. Torna Mertens, fuori dal match con l’Inter per l’infortunio alla caviglia al posto di Petagna che esce zoppicante, e Elmas rileva Zielinski. Rrahmani fa rifiatare negli ultimi minuti Manolas, esordio per il giovane Cioffi, 18 anni, attaccante della Primavera, al posto di Insigne. Un anticipo all’ora di pranzo gustosissimo per un super Napoli. E ora la finale di Supercoppa. R. Ventre (Il Mattino)