PS5 Supercup 2020-21 : gli orari: dalla gara alle conferenze stampa di Gattuso e Pirlo

Juventus e Napoli si sfideranno mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia (fischio d’inizio alle ore 21) per la 33ª edizione della Supercoppa Italiana. Per la prima volta il trofeo sarà assegnato in Emilia Romagna, per la 22ª volta la finale si disputerà in Italia (11 le edizioni giocate all’estero).

La PS5 Supercup 2020-21 (questa la denominazione legata allo sponsor) sarà trasmessa su Rai1. Domani alle 18.30 la conferenza stampa di Rino Gattuso (più un giocatore) al Mapei Stadium; alle 19.15 toccherà a Pirlo.

Fonte: CdS