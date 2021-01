Pistocchi: “Il Napoli dovrà stare attento, la Juventus ha il sangue agli occhi quando perde”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “I tifosi della Juventus sono delusi per la sconfitta di ieri? Oggi ce l’hanno tutti con Andrea Pirlo, ma dovrebbero avercela con Andrea Agnelli, che ha messo un debuttante in panchina, ed il direttore sportivo Fabio Paratici, che ha costruito la squadra. Bisogna però stare attenti: la Juventus ha il sangue agli occhi quando perde, ed ha una qualità ben superiore alla Fiorentina. Detto questo, il Napoli mi è piaciuto molto. Fabian Ruiz? E’ un grande giocatore, ma all’interno di un centrocampo a tre. Negli occhi di tutti restano le magie di Lorenzo Insigne, ma non bisogna dimenticare gli equilibri dati da Diego Demme. Il Napoli sta avendo dei picchi ed anche delle discese. Il Napoli è discontinuo nei novanta minuti, si allunga troppo e prende della pause, altalenando momenti positivi ad altri meno apprezzabili”.