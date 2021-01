pagelle CdS – Immensi a centrocampo Bakayoko e Demme

Il Napoli rifila sei reti alla Fiorentina, aggancia la Roma al sesto posto e lancia la sfida alla Juventus, in vista della finale di mercoledì di Supercoppa italiana. Azzurri in gol al primo affondo, cross di Lozano, sponda di Petagna e Insigne di piatto supera Dragowski. I viola hanno una reazione d’orgoglio, ma si supera Ospina che di riflesso salva su Ribery. Senza dimenticare la traversa di Demme che quasi sfiora l’autorete. I partenopei, scampato il pericolo, raddoppiano, traversone di Petagna e in spaccata segna Demme. Poi sale in cattedra Insigne che supera ben 4 avversari e con un passaggio al bacio manda in gol Lozano. Il poker è servito dal diagonale vincente di Zielinski. Ad inizio secondo tempo scavino di Vlahovic e salvataggio sulla linea di Koulibaly. Nel finale le altre due reti, Insigne su rigore e infine Politano prima del triplice fischio. Entra ad 11 minuti dalla fine il classe 2002 Antonio Cioffi, un altro prodotto del settore giovanile del Napoli. Secondo le pagelle benissimo il duo difensivo Koulibaly e Manolas.

Ospina 6,5 – La manona su Ribery stronca l’eventuale slancio della Fiorentina.

Hysaj 6 – In scioltezza dopo un retro-passaggio un po’ così.

Manolas 7 – Fa pure la faccia da duro, forse per entrare nella finale di Supercoppa.

Koulibaly 7 – Viene tutto facile, allora salva sulla linea, plasticamente.

Mario Rui 6 – Stavolta può governare e risparmiarsi, ci sarà da correre mercoledì.

Demme 7 – La consistenza e pure il gol nonostante. E’ il collante che serve dinnanzi alla difesa.

Bakayoko 7 – Si prende il rigore e ci mette la sua intelligenza per sistemare gli argini.

Lozano 7,5 – È uno schema a parte: palla a Lozano. Apre per l’1-0, la chiude con il 3-0 alla Callejon oppure ormai alla «Chucky».

Politano (17’ st) 6,5 – Vibra a campo largo, la partita glielo concede, e poi festeggia il bebé che arriverà.

Zielinski 7 – Il gol è eleganza, palleggia e danza, ondeggia e delizia. Ha ragione il suo Ct: quando capirà quanto è forte…

Elmas (28’ st) 6 – Va ad aggiungersi alla scampagnata e si diverte.

L. Insigne 8 – Esprime calcio degno dei fuoriclasse: 99 reti con quella maglia eppure c’è ancora un pregiudizio da combattere. Applausi al «gigante».

Cioffi (34’ st) 6 – Il voto è meritato da un debutto in A che a 18 anni è indimenticabile.

Petagna 7 – L’amarezza per la botta cancella la soddisfazione per i due assist.

Mertens (28’ st) 6 – Vuole la Juventus ma ha una corsa e una postura che ancora non lo rassicurano.

Gattuso (all.) 7,5 – La partita perfetta, piena di cose, d’una squadra che conferma di avere qualità che, sfruttate, aprono a qualsiasi sogno.

A cura di A. Giordano (CdS)