Oggi terzo tampone per Osimhen, ecco quando toccherà alla squadra

Da oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti, in vista della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus di mercoledì al “Mapei Stadium”. La giornata odierna è importante per Victor Osimhen, nuovo giro di tamponi, il terzo, con l’auspicio che l’esito sia negativo e riprendere poi ad allenarsi con il gruppo. La squadra invece nella giornata di domani farà un nuovo giro di tamponi e poi sabato prima di partire per Verona. Ritmi sempre più incessanti, ma in tempo di pandemia c’è da rispettare a pieno il protocollo.

Fonte: Angelo Rossi Il Mattino