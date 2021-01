La moviola mostra tutti i limiti di Chiffi. Grossi dubbi sul giallo ad Insigne

Non fila tutto liscio per Chiffi e questa è la conferma di tutti i suoi limiti. Il giallo per Insigne, tanto per dire, è praticamente inventato: se proprio qualcosa doveva essere (e non era nulla, se non il gioco del calcio) allora sarebbe stato rigore. Impossibile anche per lui non vedere il fallo su Bakayoko. Chiude con 26 falli e, appunto, un solo giallo.



RIGORE

Bakayoko anticipa sul pallone Castrovilli che a quel punto lo butta giù, penalty inevitabile.



QUASI RIGORE

Insigne entra in area, lo affronta Milenkovic che allarga la gamba destra, c’è un contatto ed è di gioco. Chiffi, invece, ci vede del dolo e lo ammonisce per simulazione, ma l’intervento – se proprio bisogna trovare una infrazione – è più da rigore (avremmo detto rigorino).



STESSO METRO

Usa lo stesso metro Chiffi per due contatti in area (perché qui sì e lì no?): leggera spinta di Igor su Lozano, Demme controlla Vlahovic che si prende il vantaggio sul pallone.



REGOLARE

Ok il primo gol del Napoli: Insigne serve Lozano, tenuto in gioco da Igor. Lo stesso Igor sanerà la posizione di Lozano sull’assist del capitano azzurro sul 3-0.

A cura di E. Pinna (C dS)