Kalidou Koulibaly: “Questo Napoli ha la capacità di battere la Juventus”

Il Napoli contro la Fiorentina, non solo ha ritrovato il gusto del gioco e delle reti, ma anche una difesa che non ha incassato gol, non accadeva da molto tempo. Merito anche di Kalidou Koulibaly che ha annullato Vlahovic, salvano sulla linea. Ai microfoni di Sky le parole del difensore senegalese. “Nelle ultime gare la squadra appena subita un’azione era un gol o un pericolo, questo non andava bene. Con la Fiorentina invece siamo rimasti compatti dall’inizio alla fine, giocando di squadra come vuole il mister. La Juventus? Siamo pronti per la finale di mercoledì di Supercoppa italiana. Sappiamo il valore dei nostri avversari, abbiamo il 50% di conquistare il trofeo. So anche che la nostra squadra ha le armi e la capacità di batterli, perciò scenderemo in campo concentrati e con la mentalità giusta”.

Fonte: Corriere dello Sport