Insigne, una “pasta” di capitano: pensa già alla Supercoppa!

«Una grande vittoria, ora al lavoro per la Supercoppa». E’ il pensiero di tutti, la gara di mercoledì, soprattutto di capitan Insigne, come scrive lui stesso via social. Insigne realizza una doppietta contro la Fiorentina e arriva a quota 9 in campionato (salendo al primo posto tra gli azzurri), 75 in serie A con Cavani distante ora sole tre lunghezze, e soprattutto 99 in maglia azzurra, quindi a una sola rete da quota cento, un altro traguardo storico. «Sono contento perché raggiungere traguardi con questa maglia per me da napoletano è un orgoglio. Al di là degli obiettivi e dei record, sono contento per la vittoria perché ci voleva, era importante. Abbiamo giocato da squadra, disputando una grande partita», ha detto a Dazn nel dopo gara. «Sappiamo di aver fatto degli errori nelle partite scorse ma la cosa bella di questo sport è che puoi rifarti subito. Stiamo lavorando duramente con il tecnico per tornare al calcio a cui siamo abituati. A volte non ci riusciamo, ma da capitano devo dire che ci alleniamo sempre bene io e i miei compagni», spiega Insigne. «Questa partita era importante per preparare bene il match con la Juventus, un avversario diverso dalla Fiorentina, con tanti campioni. Sicuramente l’allenatore ci darà stimoli importanti. Il pranzo di squadra? Gattuso è stato un grande giocatore e sa quando dobbiamo staccare, a volte meglio un giorno libero che uno di allenamento. Ci ha fatto bene, domani (oggi ndr) si torna a lavorare al massimo in vista della Juventus».

