Il centrocampo valutato da Il Mattino: tutti top, ecco i voti

7,5 DEMME

Gara, semplicemente, perfetta. Non sbaglia nulla in chiusura, argina Ribery e Castrovilli, si alterna con Bakayoko nel ruolo di uomo tattico che trasforma il Napoli in un 4-1-4-1 in fase iniziale di non possesso. Trova anche il gol che indirizza la gara ed è pure fortunato quando svirgola e colpisce la sua traversa.

7 BAKAYOKO

Gara di grande intensità, quella che meglio si adatta alle sue caratteristiche. Vince duelli con Amrabat e Castrovilli, lavora bene come primo scarico per i centrali e poiché l’uomo che gli sta a fianco gli dà solidità e fiducia può anche lanciarsi andare in qualche incursione.

7 ZIELINSKI

Quando danza sul pallone è uno dei giocatori più belli da vedere. Lavora tra Castrovilli, Amrabat e Pezzella che prova ad uscire per arginarlo. Non c’è verso di fermarlo, gioiello quello del poker nel finale di primo tempo ma ha un rendimento tra i più costanti tra gli azzurri.