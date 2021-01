Giorgio Chiellini: “Mercoledì contro il Napoli vogliamo vincere la Supercoppa italiana”

Ieri sera la Juventus ha perso in maniera netta per 2-0 contro l’Inter degli ex Conte e Vidal, ma per i bianconeri c’è la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Ai microfoni di Sky le parole di Giorgio Chiellini.

Per fortuna c’è mercoledì. Oggi è più difficile ripartire? Il Napoli vi farà correre. “Sì, ma non credo sarà quello il problema. Oggi abbiamo fatto tanti errori tecnici e concesso ripartenza, ma abbiamo sbagliato anche la fase di non possesso schierata. Ci sono stati errori di tutti, senza colpevoli. Non va bene, sono parole semplici da dire dopo: non è stato semplice cambiarla in itinere, ci abbiamo provati ma non ci siamo riusciti. Volenti o nolenti bisogna resecare, mercoledì ci giochiamo il primo trofeo dell’anno e ci teniamo in modo particolare”.

La Redazione