Gianluca Grava (resp. sett. giovanile Napoli): “Debutto di Cioffi? Merito anche di Gattuso e Giuntoli”

Nel Napoli vittorioso per 6-0 di ieri contro la Fiorentina, entra nel finale il classe 2002 Antonio Cioffi, ragazzo nativo di Maddaloni, negli ultimi 11 minuti. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il responsabile del settore giovanile del club azzurro Gianluca Grava. “Il debutto di Antonio Cioffi? Ero felicissimo per il ragazzo. Questo è il premio per il lavoro fatto dal settore giovanile, ma al tempo stesso un plauso anche a mister Gattuso e al d.s. Giuntoli. Antonio è un ragazzo educato, umile e con ampi margini di crescita. Lui come molti ragazzi del vivaio si allenano con la prima squadra e apprendono molto, come anche nel caso di Cioffi, dai vari Ghoulam, Koulibaly, Insigne e non solo. Senza dimenticare il mister che è severo con i suoi giocatori, ma si comporta così anche con i ragazzi della Primavera. E’ il giusto metodo per farli crescere. A questi livelli la testa è fondamentale, perchè se vuoi emergere a questi livelli devi essere forte di testa e non farti condizionare dai giudizi. Solo così puoi arrivare in alto”.

La Redazione