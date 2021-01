Gennaro Gattuso: “Grazie al Policlinico per i tamponi. Con la Fiorentina l’abbiamo resa facile noi”

Il Napoli ritrova gioco e gol contro la Fiorentina, conquista il terzo posto e lancia la sfida alla Juventus per la finale di mercoledì sera di Supercoppa italiana. In conferenza stampa le parole di mister Gattuso. “Io devo ringraziare il personale del Policlinico che è venuto fino al nostro Hotel Britannique per i test rapidi dei tamponi e abbiamo avuto i risultati nella mattinata di ieri. Sono soddisfatto per l’applicazione che hanno messo i ragazzi per tutta la gara. La Fiorentina? La gara l’abbiamo resa facile noi, con metodo e abnegazione. Decisiva la parata di Ospina su Ribery e la giocata di Insigne che ha chiuso la pratica e messo il match in discesa. Su Demme dico che ci ha dato equilibrio, io spesso punta su Fabian Ruiz, però in certi momenti conta avere più sostanza in mediana. Sono contento di allenare questo gruppo di ragazzi, so quanto Zielinski stia crescendo, mettendolo vicino alla porta lui può essere decisivo. La Juventus? Dovremo fare una gara di spessore per portare a casa la Supercoppa sapendo il valore nei nostri avversari. Per quanto riguarda il pranzo avevo visto i ragazzi stanchi mentalmente ed ho deciso che avevano bisogno di una pausa dal campo. Non ha pagato Bakayoko, ma il sottoscritto”.

Fonte: CdS