Gattuso e la Supercoppa: “Ce la giocheremo senza timori”

Neanche il tempo di metabolizzare il rotondo successo sulla Viola che il Napoli ritorna in campo. Per un appuntamento di rilievo. Non sarà semplice, ma Gattuso è sicuro che il suo Napoli non ha molto da invidiare alla Juve. «Certo, loro hanno la mentalità di chi è abituato più di noi a vincere le finali, ne hanno vinte tante in questi nove anni. Sono un gruppo vincente, ma noi ce la giocheremo alla pari, senza timori». Arrivarci dopo aver battuto così nettamente la Fiorentina è il modo più rassicurante. «Con la Juve voglio rivedere le stesse cose viste ieri: la compattezza, il lavoro costante dietro la linea della palla, anche in cinismo mostrato. È la stessa mentalità che voglio anche mercoledì». Il recupero di Demme è stato fondamentale. «Dà equilibrio e quantità e lo fa da quando è arrivato qui», dice con quel briciolo di orgoglio di chi lo ha personalmente scelto lo scorso gennaio. La positività di Fabian lo aiuta nelle scelte: non sarebbe stato facile mandare in panchina lo spagnolo con la Juventus. «Avevamo in testa di prendere la Roma. E ci siamo riusciti».

Il Mattino