Fabian è il settimo azzurro “contagiato” dal Covid 19. Il primo fu Petagna

Fabian è il settimo calciatore azzurro perseguitato dal Covid, trovato positivo al tampone effettuato ventiquattr’ore prima del match contro la Fiorentina. Asintomatico, posto naturalmente in isolamento, sarà indisponibile almeno per tutta la settimana se il decorso dovesse seguire un percorso incoraggiante. Come non lo è stato fin qui quello di Osimhen, al netto dell’infortunio alla spalla: il centravanti nigeriano, dopo che ne è stata accertata la positività al virus si è sottoposto già a due ulteriori esami che non hanno evidenziato l’attesa guarigione.

Il caso di Fabian Ruiz arriva dopo quelli di Petagna (il primo azzurro contagiato ad agosto, tanto che dovette saltare la fase precampionato a Castel di Sangro), Zielinski, Elmas, Hysaj, Rrahmani e appunto Osimhen. Stupore a Castel Volturno perché il centrocampista spagnolo viene dipinto come tra i più scrupolosi e attenti nel seguire quotidianamente ogni forma di prevenzione ma si sa che il virus non fa sconti e nemmeno eccezioni: e allora sotto con i tamponi. L’ultimo giro per tutta la squadra si è reso necessario sabato a mezzanotte perché Ruiz aveva preso parte al pranzo organizzato da Gattuso con tutta la squadra: il prossimo è previsto domani, alla partenza della squadra per Reggio Emilia. A. Rossi (IL Mattino)