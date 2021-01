E’ un Diego Demme 2.0: l’ex Lipsia ha cambiato “vita”

Diego va in gol allo stadio Maradona. Un destino nel nome, quello di Demme. C on la maglia del Napoli ha esordito esattamente un anno fa (il 14 gennaio 2020) in coppa Italia contro il Perugia, mentre in serie A aveva giocato la sua prima partita 4 giorni dopo, guarda un po’: contro la Fiorentina. A distanza di 12 mesi, però, le cose sono radicalmente cambiate in casa Napoli e per buona parte anche per merito di Demme. Il 18 gennaio 2020, infatti, Napoli-Fiorentina finì con un netto 0-2, ieri, invece, il risultato è stato ben diverso: 6-0 per gli azzurri e grande prestazione di Demme. Gattuso, il suo idolo da calciatore, lo mette nel cuore nel centrocampo a tre e gli affida le chiavi della squadra, ma all’inizio di questa stagione, gli chiede di «cambiare vita». Il Demme 2.0 è un giocatore diverso rispetto a quello arrivato dal Lipsia. Gattuso gli ha fatto capire che con le sue qualità atletiche può fare la fase difensiva, ma può anche lanciarsi in attacco. Il gol contro la Fiorentina è lo spot del pensiero di Gattuso applicato a Demme. Con Demme in campo il Napoli ha perso solo una partita (a San Siro contro l’Inter): poi 8 vittorie e un pareggio in campionato. Non male come media…

