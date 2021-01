Difesa attenta; ecco i voti de il mattino per la difesa!

Difesa poco impegnata tranne che per un tiro di Biraghi e una chance per Vlahovic che ci ha provato; ecco i voti de il Mattino:

6,5 OSPINA

Si esalta nel cuore della prima frazione, in particolare su Ribery, quando la Fiorentina esercita la massima pressione. Decisiva la sua visione di gioco in occasione del primo gol azzurro. I compagni non è che siano amici dal cuore d’oro quando talvolta gli passano palloni all’indietro non semplicissimi da gestire.

6,5 HYSAJ

Ribery e soprattutto Biraghi spingono forte nel primo tempo: non ci sono errori di lettura da parte del terzino albanese, alle volte manca il giusto sostegno alla sua azione difensiva e altre volte non è proprio preciso nel sostegno a Lozano. Ma fa il proprio dovere che è quello di evitare lo sfondamento dal suo lato.

6,5 MANOLAS

Un rientro velocissimo dall’infortunio occorso ad Udine e una condizione che consente a Gattuso di avere una certa serenità per la Supercoppa. Riesce a limitare Vlahovic che dei viola è quello più tenace e meno rinunciatario: tante altre buone chiusure e soprattutto personalità da vendere.

7 KOULIBALY

Un piccolo errore in uscita su Ribery a metà frazione, poi una gara da Koulibaly dal principio alla fine. Con un grande intervento in allungo che cancella anche il gol della bandiera viola. Segue spesso Callejon nelle sue rare scorribande nell’area azzurra e guida una difesa che tiene il controllo dei nervi e del ritmo.

6,5 MARIO RUI

Si trova di fronte il grande ex della gara, Callejon. Primi minuti di ottima gestione, qualche sofferenza quando sulla catena destra della Fiorentina si aggiunge anche Castrovilli, ma nel complesso tiene molto bene e spinge anche con una ritrovata disinvoltura.