Cobolli Gigli, ex pres. Juve: “Il Napoli ha le carte in regola per vincere”

Su Radio Crc è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ecco le sue parole: “Ieri il Napoli ha asfaltato la Fiorentina. La Juve, invece, è stata asfaltata dall’Inter. Penso che alla finale di Supercoppa di mercoledì ci arrivi meglio il Napoli. La squadra di Gattuso sarà più rilassata, dopo che si è sfogata contro la Fiorentina. Spero di vedere una Juve arrabbiata, perché a Milano si è salvato soltanto Chiellini, un vecchio leone. Quella di mercoledì è comunque una finale, può succedere di tutto. Il Napoli ha le carte in regola per vincere. La squadra è forte ed è allenata da un allenatore bravo e grintoso. Forse troppo… Pirlo mi piace, ha ancora tanto da imparare. E’ un grande allenatore solo di prospettiva per il momento. In quanto a Sarri, credo che il presidente Andrea Agnelli non avrebbe dovuto ingaggiarlo. Purtroppo si è fidato troppo dei suoi consiglieri. Agnelli voleva confermare Allegri. A questo punto la Juve avrebbe potuto essere in una situazione migliore di quella attuale”