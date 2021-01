Ciccio Marolda, giornalista: “Mi aspetto, da Gattuso, che dia al Napoli una quadratura”

A “Marte Sport Live”, Ciccio Marolda, giornalista:

“La giocata di Insigne non solo è stata lo specchio della partita. Ma pure la dimostrazione che quando è ispirato, può fare davvero qualsiasi cosa. A volte, le critiche, Gattuso se le merita. Per la gestione e le scelte. Supercoppa? Importante. Perché è un trofeo. Magari per qualcuno è inutile. Ma avere in bacheca un altro trofeo non fa male. Al di là di questo, il Napoli deve mantenere questa euforia. Questa convinzione. E pure ritrovare continuità. Anche altre volte il Napoli ha giocato meglio. Ma poi non ha mantenuto le promesse. Mi aspetto, da Gattuso, che dia al Napoli una quadratura. Ed una continuità. Mi auguro che ci sia una ripartenza. Gli obiettivi sono tutti lì. Lozano o Llorente in caso di KO di Petagna e Mertens? Sono fiducioso sul fatto che Mertens possa esserci. Ove non fosse possibile; ed in assenza di Petagna, spostare Lozano sarebbe sbagliato. Quindi la soluzione potrebbe essere Llorente“.

Fonte: Radio Marte