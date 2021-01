Calcio champagne in attacco; ecco i voti de il mattino per l’ attacco!

Attacco ispirato e precisissimo al Maradona ieri, calcio champagne; ecco i voti de il Mattino:

7 LOZANO

Igor gli chiede pietà nella ripresa, misericordioso, il messicano concede. Primo tempo dove strappa, dribbla, segna e resta un fattore determinante in questo Napoli. Non è più una sorpresa. Fa un gol alla Callejon, ovvero dopo un taglio in area, proprio nel giorno del ritorno dell’originale.

8 INSIGNE

Una gara da numero 10, che Pirlo da oggi in poi gli conviene vedere con estrema attenzione in vista della partita di Supercoppa. Parte da sinistra, si accentra, dialoga e segna. Doppietta impreziosita da un assist dove fa fuori 5 uomini e un gol, il primo, morbido, piazzato, con cui cancella i missili terra-aria con Spezia ed Empoli.

7 PETAGNA

La porta non la vede, ma i due assist sui primi due gol sono fatti sfruttando fisico ma anche e soprattutto visione e qualità nel tocco. Un po’ di preoccupazione per la botta al ginocchio per un giocatore che ha dimostrato una crescita tecnica importante. E che ha sacrificato spesso se stesso alle esigenze della squadra.