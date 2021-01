Bomber Lozano segna alla Callejon sotto gli occhi di Josè

Si conferma bomber, Hirving Lozano, arrivato in totale a quota 10 (otto reti in campionato, una in Europa League e una in coppa Italia), una rete alla Callejon tagliando verso il centro da destra alle spalle dei difensori. La palla di Insigne sembrava davvero destinata allo spagnolo puntuale ed attento per sette anni…Scherzi del calcio, una rete così avviene proprio alla prima da avversario di Josè. Il Chucky ancora volta grande trascinatore, va via tante volte a Igor creando spessissimo la superiorità numerica: contro i viola di Prandelli si conferma quest’anno l’uomo in più del Napoli dopo la prima stagione deludente in maglia azzurra. Gattuso l’ha sostituito al 16’ della ripresa per farlo rifiatare in vista della Supercoppa con la Juve, al suo posto Politano che ha partecipato al festival del gol realizzando il 6-0 al termine di una splendida azione personale e esultando con il pallone sotto la maglietta a mo’ di pancione. L’attaccante azzurro, tra poco papà, sul suo profilo twitter ha postato una sua foto con il dito in bocca con la scritta: «Ti dedico tutto».

Il Mattino