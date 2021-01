Approfondimento – di G. Calabrese: “Tifosi Viola, non sporcate Callejon!”

Per la foto che si vede qui di fianco, Callejon è finito nella bufera. Social, ovviamente. Perchè nel calcio i sentimentalismi, non quelli smielati, ma quelli autentici, non sono previsti. E non si perdonano, a quanto pare. Si imputa sempre ai calciatori di non essere “attaccati” alla maglia, di pensare esclusivamente al proprio tornaconto personale, portafogli, belle donne e bella vita. Pochi valori e molta superficialità. Ebbene, un professionista esemplare come Callejon, che ha trascorso 7 anni a Napoli, dove è stato benissimo, dove sono nate le sue figlie, ritorna in città, ritrova i vecchi amici e compagni di lavoro, con cui ha trascorso momenti belli ed altrettanti difficili, probabilmente, scatta una foto ricordo con loro e viene accusato. Di cosa, poi? Se è lecito chiedere? Di avere degli amici? Di essere affezionato a loro? O della sconfitta della Fiorentina? Sì, perchè sono i tifosi della viola ad essere infuriati con il calciatore spagnolo. Per uno scatto. Un qualcosa che, forse, sarebbe dovuto restare privato, ma che invece, come spesso accade oggi, diventa pubblico e rimbalza sui social. Perchè alla fine occorre il colpevole, oppure il male e il viscido deve essere ritrovato in tutto. Ma proprio in tutto. Callejon, dopo aver appreso della reazione dei suoi supporters, si è detto, ovviamente, dispiaciuto e di essere il primo arrabbiato per la disastrosa sconfitta per 6-0 allo stadio Maradona, ma di sicuro non può chiedere scusa per un qualcosa che non ha nulla di scorretto. Forse i tifosi della squadra gigliata devono ancora imparare a conoscere Callejon. E scopriranno presto che uno così non si sporca. Se a Napoli è ancora tanto amato, è proprio perchè irreprensibile, leale, perbene. La foto è stata poi rimossa dal medico che l’aveva postata sul suo profilo Instagram, ma la figuraccia e la malafede social non si cancellano di certo. E quelle prescindono dal campo, e non sono neanche accostabili al un signore come Josè Maria Callejon.

a cura di Gabriella Calabrese