A “Marte Sport Live”, Antonio Corbo, giornalista:

“Il Napoli ieri ha fatto una partita splendida. Ed è stato di grandissimo prestigio il contributo dato da Insigne. Decisivo. Prima ha parlato da capitano. E poi è stato determinante. Ovviamente non va impiegato sempre in maniera asfissiante. Bisogna gestirlo bene. Perché le risorse tecniche sono infinite. Ma non quelle fisiche. Bisogna gestire al massimo la bravura e l’estro di Insigne. Credo che il Napoli sia pronto per la grande sfida contro la Juventus. Pranzo di squadra? Queste cose fanno bene. Ora bisogna giocare con freschezza atletica ed abnegazione. Ha dato comunque alla Fiorentina delle opportunità notevoli. Ma si è trattato di una strepitosa vittoria“.

Fonte: Radio Marte