Ambrosino (Sind. Procida): “Tifo Napoli e spero di incontare presto De Laurentiis”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Dino Ambrosino, sindaco di Procida: “Capitale europea della cultura? Un grande onore, vogliamo fare squadra con l’area flegrea. Ce la siamo giocata contro città più ricche, eravamo sul pezzo, il piano strategico era competitivo. L’esultanza è stata da stadio. Sono tifoso del Napoli da generazioni, ho le foto con mio figlio allo stadio, organizziamo corse speciali per rientrare. Spero di incontrare presto De Laurentiis per ampliare le strutture sul cinema e sullo sport. Supercoppa? Lo tengo per me il pronostico, così come ho fatto per Procida Capitale! Speriamo porti bene”.

Foto ilgolfo24.it