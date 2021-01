UFFICIALE – Tamponi negativi del gruppo squadra del Napoli

Sono ore frenetiche in casa Napoli per la questione Covid-19 che aveva visto la positività di Fabian Ruiz, dal twitter di Carlo Alvino arrivano aggiornamenti in tempo reale. “I tamponi del gruppo squadra, processati d’urgenza questa notte dopo il caso della positività al Covid di Fabian Ruiz, sono tutti negativi. Nessun slittamento d’orario per la gara con la Fiorentina”.

Il twiitter del calcio Napoli aggiorna in tempo reale, confermando le indiscrezioni di Carlo Alvino, sulla questione dei tamponi della squadra azzurra. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”.

Fonte: twitter Carlo Alvino e ssc Napoli