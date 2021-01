SKY – Koulibaly: “Ora la Supercoppa, non è una partita come le altre”

E’ rientrato ed ha ripreso il suo posto. Molto reattivo nell’ evitare che la palla oltrepassasse la fatidica linea. Kalidou Koulibaly, al termine della gara, ai microfoni Sky, parla della partita odierna e soprattutto della Supercoppa in programma mercoledì: “Volevamo rispondere sul campo con una buona prestazione anche in vista dei risultati che sono arrivati ieri. Sapevamo che oggi era difficile e importante, proviamo ad avere più mentalità come vuole il mister. Adesso pensiamo alla Supercoppa e mettiamo da parte il campionato. Faremo di tutto per vincerla, non è una partita come le altre. Dobbiamo essere bravi a non subire gol perché sappiamo che avanti da un momento all’altro il gol possiamo sempre farlo. Dobbiamo essere sempre più bravi a difendere e ad attaccare tutti insieme. Mi aspetto di vincere contro la Juventus, è una grande squadra e sta bene, ma lo stesso vale per noi. Possiamo fare male a qualsiasi squadra, servirà la giusta mentalità. Faremo di tutto per vincere.”