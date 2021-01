Il Napoli vince con un netto 6-0 contro la Fiorentina e si rilancia in zona Champions League. Oltre al netto successo per Gattuso potrebbero esserci buone notizie sul rinnovo del contratto. Domani dovrebbe essere la giornata del tanto atteso annuncio sul rinnovo, meritato se si considera i 34 punti e il buon rendimento in Europa League e Coppa Italia. Non resta che attendere il twitter presidenziale che potrebbe arrivare domani.

