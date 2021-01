SERIE B FEMMINILE – Pomigliano-Ravenna Women 3-1, campane sempre più in vetta alla classifica

Quest’oggi allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano, la squadra campana allenata da mister Esposito ha affrontato il Ravenna Women per il vertice della classifica. Vantaggio delle padroni di casa con una gemma di Ferrandi, palla a spiovere, nulla da fare per il portiere ospite. Nel finale di primo tempo arriva il raddoppio realizzato da Pinna su calcio di rigore. La terza rete è siglata da Giusy Moraca che sfrutta il meglio il cross della Doods. Nel finale accorcia le distanze la squadra del Ravenna. Il Pomigliano sempre più in vetta, visto anche il pareggio a Vicenza della Riozzese Como per 1-1.

La Redazione