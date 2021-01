SERIE A – Napoli-Fiorentina 6-0, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver vinto a Udine e passato il turno di Coppa Italia, ha affrontato la Fiorentina e la gara si mette subito bene. Sponda di Petagna e con un diagonale Insigne supera Dragoski. I viola però non si arrendono e sfiorano il pareggio con Ribery, super parata di Ospina. Gli ospiti spingono ancora, impreciso di poco Biraghi. Gli azzurri però ingrano la marcia e raddoppiano, ancora Petagna assist e in spaccata Demme non sbaglia. Sale in cattedra Insigne che si libera di quattro avversari e serve Lozano che segna in spaccata. I partenopei calano il poker con il diagonale preciso di Zielinski. Nella ripresa Vlahovic cerca il gol, ma salva in extremis Koulibaly. Nel finale le altre reti, Insigne su rigore, quota 99 gol e infine Politano. Da segnalare il debutto del classe 2002 Cioffi negli ultimi 11 minuti. Ecco le pagelle della sfida allo stadio Diego Armando Maradona.

Top

Ospina 7 – Il Napoli vince nettamente, ma se la partita viene indirizzata al meglio, lo si deve al portiere colombiano che compie un miracolo su Ribery. Dai sui rilanci nascono anche due delle sei reti ed è sicuro nelle uscite. Un muro tra i pali.

Koulibaly 7 – Quando il difensore senegalese trova giornate così, nessun attacco riesce a fare la differenza. Stravince il duello fisico su Vlahovic, poi non contento salva sulla linea ad inizio ripresa. Davvero concentrato fino alla fine della gara.

Manolas 6,5 – L’ex della Roma è recuperato in extremis, ma si esclude un mancato anticipo ad inizio gara, per il resto tiene alta la guardia, anche su Kouamè nel secondo tempo. Non è al 100% ma la condizione si troverà giocando.

Bakayoko 7 – Da quando è a Napoli, il mediano francese ha disputato una partita perfetta. Non ha sbagliato un duello con Amrabat ed ha dato segnali di solidità. Nella ripresa si procura il rigore del 5-0 che viene segnato da Insigne.

Demme 7 – Fa un solo errore, sull’1-0, dove salva Ospina, ma per il resto è impeccabile. Lotta in mezzo al campo come un leone, segna in spaccata e non perde mai un duello a centrocampo. Davvero in questo momento in forma smagliante.

Lozano 7 – Inizio timido del messicano, poi quando comincia a spingere la difesa della Fiorentina non lo tiene. Segna con l’assist di Insigne come se fosse Callejon e nella ripresa dà una mano in difesa. Giocatore che da una mano in difesa. Sempre più eccelso.

Zielinski 7 – Il primo tempo del polacco è da mettere in cassetta e da far vedere ai ragazzi delle scuole calcio. Ci mette la grinta, il carattere e propizia le due reti azzurre. Nel finale di primo tempo segna con un diagonale preciso. Nella ripresa contiene in mezzo al campo, però sempre presente.

Insigne 8 – Dopo un paio di partite non brillanti, soprattutto sotto porta, il capitano si riprende il Napoli e segna una doppietta. Ma l’azione della rete di Lozano è stupenda, scarta 4 avversari e con la coda nell’occhio serve il messicano. E’ a quota 99, sempre più nella storia e da napoletano.

Politano 6,5 – L’esterno ex Sassuolo e Inter entra con il piglio giusto. Scatto dove nasce il rigore del 5-0, sfiora la rete personale che poi concretizza prima del triplice fischio.

Petagna 7 – Il giocatore ex Atalanta e Spal, tatticamente è ormai importante. Due assist per Insigne e poi Demme e fa a sportellate con i difensori della Fiorentina. Esce per infortunio e solo nei prossimi giorni si sapranno le sue condizioni.

A cura di Alessandro Sacco