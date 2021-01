Serie A, le gare delle 15.00: dopo i primi tempi vincono Crotone e Parma

Due gare in programma alle 15.00 nel turno di serie A di questa domenica. La sfida tutta salvezza tra Crotone e Benevento ed il derby emiliano tra Sassuolo e Parma. In Calabria la squadra di Stroppa va subito in vantaggio per poi raddoppiare intorno alla mezz’ora, mentre al Mapei Stadium sono gli ospiti a sbloccare la partita con Kucka. Questi i risultati con cui le squadre vanno negli spogliatoi dopo la prima frazione di gioco:

Crotone – Benevento 2-0 4′ aut. Glik, 29′ Simy

Sassuolo Parma 0-1 37′ Kucka