Premier League – M.United-Liverpool pari, poker City, bene Leicester

Dopo il turno infrasettimanale ritorna subito in campo la Premier League nel weekend con la 19a giornata. Finisce 0-0 il big match tra Liverpool e Manchester United, che permette ai Red Devils di rimanere al comando solitario in classifica e di stare a +3 punti sul Liverpool, ora al 4° posto. United sempre in testa ma ora a +2 punti su Manchester City (che annienta 4-0 il Crystal Palace) e Leicester (2-0 al Southampton), entrambe insieme al 2° posto. Bene il Tottenham, che espugna Sheffield per 3-1 e va a -1 punto dalla zona Champions League. Torna al successo il Chelsea, che batte 1-0 il Fulham nel derby londinese. Importante successo a Leeds per 1-0 del Brighton, che vola a +5 punti sulla zona retrocessione, così come il West Bromwich, che batte 3-2 il Wolverhampton e va a -5 punti dal quartultimo posto. Successo infine del West Ham, che stende 1-0 il Burnley