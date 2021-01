Nervi tesi in casa Juve: litigio furibondo tra Nedved e Paratici

“L’inchiesta di Perugia e il caso Suarez stanno danneggiando l’immagine del capo dell’area tecnica (indagato per false dichiarazioni al pm) non solo per le questioni penali ed etiche ma anche sul piano meramente professionale, e questo a causa dell’sms spedito all’avvocato dell’attaccante Suarez”. Si legge su La Repubblica in merito a quanto sta accadendo in casa Juventus e sta coinvolgendo Paratici. L’sms in questione è quello con cui si chiedeva se l’attaccante avesse già passaporto comunitario. Il quotidiano aggiunge poi di un litigio tra Nedved ed un Paratici in scadenza di contratto. “Alla Continassa si racconta di un furibondo litigio tra Paratici e Nedved proprio in relazione alle vicende di Perugia. Se Paratici non rinnovasse il contratto non sarebbe però solo Suarez la causa, ma soprattutto la voglia (reciproca?) di cambiare dopo undici anni: anche la Juve, a modo suo, è in una fase di confine”.