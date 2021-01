Napoli-Marsiglia, si tratta, ma c’è ancora distanza per Milik

Il d.s. del Marsiglia Pablo Longaria ieri ha aggiornato sulla trattativa con il Napoli per Arek Milik: “Il polacco è un ottimo giocatore, attaccante di valore, ma ne seguiamo anche altri nel suo ruolo”. Un modo come un altro per dire che bisogna ancora trattare e i club lo stanno facendo. I transalpini sono arrivati ad offrire 10 milioni, ma la società partenopea ne vuole sempre 15. La soluzione potrebbe anche essere il rinnovo per due anni, poi la formula è di prestito con obbligo di riscatto. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Milik e della trattativa, se non ci sarà l’accordo il polacco si libererà a zero da Febbraio in poi.

Fonte: CdS