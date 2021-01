LIVE SERIE A – Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Napoli (4-2-3-1) – Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne (C), Petagna A disp. Meret; Contini; Ghoulam, Maksimovic, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Mertens, Politano, Llorente, Cioffi All. Gattuso

Fiorentina – Dragowski, Igor, Milenkovic, Pezzella (C), Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Callejon, Ribery, Vlahovic All. Prandelli

Arbitro: Chiffi; Ass1: Passeri; Ass2: Paganessi; IV: Manganiello; VAR: Di Bello; AVAR: Cecconi

12,04 – il Napoli inizia la fase di riscaldamento, tutto pronto per la Fiorentina

11,19 – Sopralluogo della Fiorentina sul terreno di gioco, in attesa del riscaldamento e della sfida contro il Napoli

11,12 – La foto dello stadio Diego Armando Maradona, attraverso il twitter della Fiorentina

11,10 – Il twitter del Napoli ringrazia il Policlinico sulla questione tamponi. “La SSC Napoli ringrazia il Professor Giuseppe Portella e il Professor Gianluca De Fazio per il lavoro svolto durante la scorsa notte che ha consentito già questa mattina di avere i risultati dei tamponi”.

10,50 – Il Napoli, dopo aver avuto i risultati dei tamponi, potrà fare le scelte di formazione in vista della Fiorentina. Manolas recuperato a tempo di record, al fianco di Koulibaly. Lozano in netto vantaggio su Politano e Mertens entrerà per uno spezzone di gara. Per i viola c’è da decidere se mandare in campo Callejon in campo dal primo minuto. Questo quanto riportato dal collega di Sky Massimo Ugolini.

Quest’oggi alle ore 12,30, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Fiorentina per la penultima giornata del girone d’andata. Gli azzurri vorranno riscattare l’ultima sconfitta interna contro i viola, mentre i ragazzi di Prandelli conferme dopo il successo contro il Cagliari. Come sempre sarà una partita da non perdere e ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione