LIVE SERIE A – Napoli-Fiorentina 5-0, ingresso a 11 minuti dalla fine del classe 2002 Cioffi

80′ – Spunto di Cioffi che si accentra e serve Politano, quest’ultimo calcia, palla sul fondo.

79′ – Doppio cambio nel Napoli. Escono Insigne e Manolas ed entrano il classe 2002 Cioffi e Rrahmani

75′ – Doppio cambio nel Napoli. Escono Petagna e Zielinski ed entrano Mertens ed Elmas. Per la Fiorentina escono Callejon e Castrovilli ed entrano Bonaventura e Pulgar.

71′ – GOOOOOOOLLLLLL – Insigne supera Dragowski, nonostante che il portiere abbia toccato la palla.

70′ – Politano serve Insigne, il capitano entra in area e calcia a giro, parata di Dragowski, Bakayoko recupera palla e viene atterrato in area, rigore.

69′ – Cross di Biraghi per Vlahovic, Manolas di testa lo anticipa e manda in angolo.

67′ – Lancio in profondità di Callejon per Kouamè, l’attaccante è in fuorigioco, ma c’era stato un ottimo intervento di Manolas.

61′ – Cambio nel Napoli. Esce Lozano ed entra Politano. Si scalda Mertens che potrebbe entrare nel finale di gara.

56′ – Biraghi riceve palla sulla destra, cross in area blocca a terra Ospina.

55′ – Assist di Castrovilli per Vlahovic, l’attaccante scavalca Ospina, Koulibaly salva quasi sulla linea.

51′ – Contatto Milenkovic-Insigne, Chiff però ammonisce il capitano per simulazione. Con Insigne il Napoli ha una media di oltre 2 punti a partita, senza una media 1.

50′ – Spunto sulla sinistra di Kouamè, cross dal fondo, blocca in presa aerea Ospina.

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio nel secondo tempo. Nella Fiorentina esce Ribery ed entra Kouamè

48′ – Dopo tre minuti termina il primo tempo

45′ – GOOOOOOLLLLL – Tacco di Demme, assist di Mario Rui per Zielinski che con un diagonale batte il connazionale Dragowski.

38′ – GOOOOOOLLLLLL – Insigne si libera di tre avversari, vede Lozano con un assist al bacio, che in spaccata batte Dragowski.

36′ – GOOOOOOOLLLLL – Zielinski serve Petagna, la punta va al cross e Demme in spaccata batte Dragowski.

32′ – Scatto di Ribery al centro, assist per Biraghi che calcia, palla che esce fuori di un soffio.

29′ – Dal corner, Amrbat stoppa e passa a Vlahovic, ma viene fermato da Manolas e l’azione sfuma.

27′ – Il Napoli perde palla con Demme, la palla arriva a Vlahovic, salva Koulibaly, Ribery poi calcia, miracolo di Ospina in calcio d’angolo.

23′ – Stop di Venuti, cross in area, Biraghi la mette in mezzo, Demme la manda sulla traversa, sfiorando l’autorete.

17′ – Cross di Venuti, scontro Ospina-Manolas, Vlahovic di testa manda sul fondo.

16′ – Angolo di Mario Rui, respinge con i pugni Dragowski, Insigne calcia al volo dal limite dell’area, palla sul fondo.

15′ – Lancio per Lozano che cerca di vincere il duello su Milenkovic, il difensore della Fiorentina manda in angolo.

11′ – Ribery supera Hysaj, va sul fondo e crossa, si salva la difesa del Napoli con Manolas e poi manda in fallo laterale.

9′ – Lancio per Lozano che scatta sul filo del fuorigioco, di tacco serve all’indietro Petagna, la difesa della Fiorentina spazza in extremis in fallo laterale.

5′ – GOOOOOOOLLLLL – Scatto di Lozano, cross del messicano, Petagna fa da sponda per Insigne che angola il tiro, imparabile per Dragowski.

2′ – Castrovilli supera Manolas, il numero 10 va al cross, colpo di testa di Vlahovic e palla sul fondo.

Sarà la Fiorentina a dare il calcio d’avvio alla partita

I due capitani. Per il Napoli, maglia azzurra, Insigne, per la Fiorentina, casacca rossa, Pezzella

Napoli (4-2-3-1) – Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne (C), Petagna A disp. Meret; Contini; Ghoulam, Maksimovic, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Mertens, Politano, Llorente, Cioffi All. Gattuso

Fiorentina – Dragowski, Igor, Milenkovic, Pezzella (C), Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Callejon, Ribery, Vlahovic A disp. Terrracciano, Martinez Quarta, Boanventura, Borja Valero, Kouame, Caceres, Barreca, Montiel, Krastev, Pulgar, Esseryc All. Prandelli

Arbitro: Chiffi; Ass1: Passeri; Ass2: Paganessi; IV: Manganiello; VAR: Di Bello; AVAR: Cecconi

12,20 – Cristiano Giuntoli: “Fabian Ruiz? Siamo in un periodo di Covid-19, ci stiamo abituando, certo non eravamo felici, ma si va avanti. Gattuso è il classico bastone e carota, lui è così oltre che sa essere duro con i ragazzi, ma anche caricarli, esigente anche con se stesso. Obiettivi? Vogliamo puntare la Champions, certo che ci vorrà equilibrio sia in caso di vittorie e di sconfitte. Su Milik stiamo trattando con il Marsiglia, vediamo chi avrà più pazienza, stiamo valutando più cose”

12,18 – Josè Callejon: “Il mio ritorno oggi a Napoli? Sono emozionato per questa giornata. Per me questa sarà sempre casa mia ma oggi cercherò di fare bene per i colori della Fiorentina”.

12,17 – Piotr Zielinski: “Il pranzo di giovedì? Ci è servito per ritrovare compattezza, poi per quello che ci siamo detto è rimasto lì. Siamo pronti”

12,04 – il Napoli inizia la fase di riscaldamento, tutto pronto per la Fiorentina

11,19 – Sopralluogo della Fiorentina sul terreno di gioco, in attesa del riscaldamento e della sfida contro il Napoli

11,12 – La foto dello stadio Diego Armando Maradona, attraverso il twitter della Fiorentina

11,10 – Il twitter del Napoli ringrazia il Policlinico sulla questione tamponi. “La SSC Napoli ringrazia il Professor Giuseppe Portella e il Professor Gianluca De Fazio per il lavoro svolto durante la scorsa notte che ha consentito già questa mattina di avere i risultati dei tamponi”.

10,50 – Il Napoli, dopo aver avuto i risultati dei tamponi, potrà fare le scelte di formazione in vista della Fiorentina. Manolas recuperato a tempo di record, al fianco di Koulibaly. Lozano in netto vantaggio su Politano e Mertens entrerà per uno spezzone di gara. Per i viola c’è da decidere se mandare in campo Callejon in campo dal primo minuto. Questo quanto riportato dal collega di Sky Massimo Ugolini.

Quest’oggi alle ore 12,30, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Fiorentina per la penultima giornata del girone d’andata. Gli azzurri vorranno riscattare l’ultima sconfitta interna contro i viola, mentre i ragazzi di Prandelli conferme dopo il successo contro il Cagliari. Come sempre sarà una partita da non perdere e ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

