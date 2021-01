Josè Callejon: “Napoli? E’ casa mia e sarà un’ emozione giocare nello stadio intitolato a Maradona”

L’inizio di stagione a Firenze non è stato semplice, prima il Covid-19, poi cercare una posizione tattica per esprimersi al meglio. Nella sfida contro il Cagliari Josè Maria Callejon fornisce l’assist per la rete vincente di Vlahovic. Oggi la sfida da ex allo stadio Diego Armando Maradona contro il suo Napoli. “Per me sarà molto strano, però sono un professionista e cercherò di fare del mio meglio con questi colori. Gli azzurri sono un’ottima squadra, però con questa nuova maglia mi auguro di fare una bella partita. Sarà un’ emozione giocare nello stadio intitolato al grande Diego”.

Fonte: Corriere dello Sport