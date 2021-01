Gli azzurri social: la dedica di Politano, la concentrazione di KK

Ormai è abitudine, anche se Gattuso li vorrebbe meno “social”, che gli azzurri commentino gare e risultati via web. Politano dedica gol e vittoria alla “vita” in arrivo, visto che tra poco sarà papà, mentre Koulibaly già ha la testa alla Supercoppa di mercoledì…

Bella vittoria! Ora dobbiamo restare concentrati e prepararci al top per la #Supercoppa 💪🏿

Belle victoire! Restons maintenant concentrés et préparons-nous pour la #Supercoppa 💪🏿

Nice win! Now let’s stay focused and get ready for the #Supercoppa 💪🏿#NapoliFiorentina 6-0 #KK pic.twitter.com/rbqxy7qtDV

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) January 17, 2021