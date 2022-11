Giuseppe Portella (tamponi Ssc Napoli): “Il club azzurro rispetta al meglio il protocollo. Vi spiego la questione Asl-Juventus”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss, a “Radio Gol” della domenica, condotto da Diego De Luca, è intervenuto un responsabile del Policlinico e della gestione dei tamponi del calcio Napoli Giuseppe Portella. “I tamponi? Ci sono ottime notizie, tutto il gruppo squadra azzurro è risultato negativo. Sono state ore frenetiche, dopo la positività di Fabian Ruiz, abbiamo fatto un test di tamponi rapidi per avere nella mattinata di oggi i risultati. Devo dire che il club partenopeo, al di là delle critiche che subisce, rispetta a pieno il protocollo in periodo pandemia. Juventus-Napoli? La verità è che l’Asl bloccò la partenza della squadra, spostando 50 persone e fu fatto un comportamento corretto. Il caso di Fabian Ruiz è diverso, visto che non c’è da fare alcun viaggio, ma tenere in isolamento il singolo calciatore. Mi auguro una bella domenica a tinte azzurre e che ci diano una bella soddisfazione”.

