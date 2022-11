Gattuso: “Ci manca un po’ di cazzimma. Non possiamo giocare sempre in questo modo, c’è da migliorare qualcosa”

Il tecnico azzurro dopo il travolgente 6-0 alla Fiorentina: “Sono state dette tante inesattezze, dicevano che la squadra ce l’aveva con me. Nel calcio ci sono i momenti di tensione, poi a qualcuno piace raccontare delle storielle. Juve? Noi partiamo un gradino sotto…”

Il pranzo? Ho visto i ragazzi stanchi, era giusto dare modo ai ragazzi di staccare, mangiare qualcosa di buono, bere vino e dire due str****te. Chi ha pagato? Nessuno, pago io. Sono state dette tante inesattezze, dicevano che la squadra ce l’aveva con me. Nel calcio ci sono i momenti di tensione, poi a qualcuno piace raccontare delle storielle. È un onore per me allenare questa squadra molto forte, per essere una grande squadra ci manca un po’ di cazzimma. Non possiamo giocare sempre in questo modo, c’è da migliorare qualcosa”. Fonte: corsport.it