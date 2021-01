[Formazioni] Napoli-Fiorentina, ritorna la coppia Koulibaly-Manolas. Prandelli punta su Ribery

In attesa di conoscere il risultato dei tamponi, dove Fabian Ruiz è risultato positivo, il Napoli oggi affronterà la Fiorentina per la penultima giornata d’andata. Per Gattuso la buona notizia è il recupero di Manolas che affiancherà Koulibaly in difesa. A centrocampo Demme-Bakayoko. In attacco spazio a Petagna, con Mertens pronto a subentrare. In casa viola in campo Pezzella in difesa e in avanti spazio a Ribery, all’ex Callejon e al centravanti Vlahovic. Tutto in attesa del risultato dei tamponi, dove non è escluso che possa essere posticipato il fischio d’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport