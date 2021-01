Fiorentina e Juventus, in quattro giorni si deciderà il futuro di Gattuso

Nel calcio spesso e volentieri si usa il concetto di partite svolta, in alcuni casi può sembrare eccessivo, ma nel caso di Gattuso e del suo Napoli può anche non essere un azzardo. Oggi la Fiorentina e mercoledì la finale dii Supercoppa italiana contro la Juventus, l’ambiente azzurro si attende una svolta. L’ultimo periodo si è vista una squadra che è mancata di equilibrio, ma le ultime vittorie potrebbero aver dato fiducia alla squadra. Adesso però c’è da dare un segnale forte, con l’incubo Covid però che tiene tutti in ansia, ma il campo dirà se il Napoli è pronto per una 4 giorni importante per il presente e per il futuro.

