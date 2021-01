DAZN – Prandelli: “L’emblema della partita è il terzo gol subito…”

Prandelli, tecnico della Fiorentina, interviene ai microfoni DAZN. Merito del Napoli e demerito di una squadra, quella viola, il risultato tennistico di oggi: “Il cinismo non ha vinto, hanno vinto la qualità, la tecnica, ed i tempi di gioco del Napoli. Chiedo scusa ai nostri tifosi, non mi era mai capitato. Bisogna lavorare e stare zitti in circostanze come queste. La reazione è stata temporanea, ma abbiamo continuato a concedere. L’emblema della gara è il terzo gol, Insigne, in mezzo a cinque non può uscire. Nella gara ho visto cose buone, ma nella zona di classifica in cui siamo, non possiamo pensare solo alla fase offensiva, sei gol presi e neanche un ammonito, è strano. Ripeto il terzo gol, è lo specchio della gara. E’ questo gol che farò rivedere ai ragazzi, per leccarci le ferite e ripartire…”