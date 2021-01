Domenica alle ore 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà la Fiorentina per la penultima gara d’andata. Per gli azzurri l’occasione per riscattare l’ultima sconfitta contro i viola di inizio 2020 per 0-2, i ragazzi di Prandelli invece punteranno sulle recenti prestazioni in campionato. Non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppia di telecronisti. Si tratta di Massimo Callegari, al commento tecnico Massimo Gobbi.

La Redazione