DAZN – Gattuso: “La partita è svoltata sulla giocata di Insigne…”

Mister Gattuso nel post partita interviene ai microfoni Dazn per commentare la gara del Napoli contro la Fiorentina: “Il punteggio fa pensare ad una partita facile, ma non è stato così. La partita è svoltata sulla giocata di Insigne, ma abbiamo concesso in precedenza qualcosa di troppo, ricordo una grande parata di Ospina, una traversa….La differenza è che oggi la palla l’abbiamo buttata dentro. Un’ottima prestazione che speriamo di ripetere mercoledì. In questo momento l’equilibrio che può dare Demme, gli altri non possono darlo, ma possono dare qualità, per questo sono contento di questi ragazzi. Zielinski può fare tutto, ovvio che se lo metti centrale negli ultimi 25 metri, si inserisce meglio, ma è un calciatore completo che può migliorare ancora, soprattutto di testa. Può giocare davvero dappertutto…Quando vai a riposo 4-0 c’è il rischio di sbagliare il secondo tempo, per questo ho gridato di più nella ripresa. Anche perchè in precedenza abbiamo sbagliato spesso. Con Empoli ed Udinese abbiamo concesso troppo, in questi due giorni abbiamo lavorato sullo scivolamento, sulle imbucate, proprio a livello didattico, ma oggi, in fase di non possesso, la squadra mi è piaciuta, qualche tempo di uscita sbagliato, ma nel complesso molto meglio. Il pranzo è venuto fuori per stare insieme, perchè i ragazzi erano stanchi, dovevamo rilassarci, dire stupidaggini…Ho pagato io, non Bakayoko! Io ripeto che per me è un onore allenare questa squadra, perchè è una squadra forte, davvero. Deve solo lasciar stare il fioretto…”