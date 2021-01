Corsa Champions: occorrono continuità e…tre punti!

Resta, a detta di tutti, l’obiettivo stagionale: il piazzamento Champions. Per ottenerlo occorre continuità di risultati ed il Napoli ha già perso cinque partite. Oggi, un successo sarebbe importantissimo per agganciare la Roma al terzo posto. Contro la Fiorentina torna Manolas, in coppia con Koulibaly, a destra Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo, a sinistra da Mario Rui. Per Mertens previsto uno spezzone di partita, mentre

il centravanti sarà ancora Petagna che ha segnato un gol decisivo anche in coppa Italia dopo quelli contro Benevento e Sampdoria ed è quota cinque gol in stagione. In attacco tornano dal primo minuto Zielinski e Insigne, Lozano in vantaggio su Politano per il ruolo di esterno destro. Un altro attaccante Milik è in direzione Marsiglia, una situazione ingarbugliata che stavolta potrebbe finalmente sbloccarsi, prosegue la trattativa tra i due club. Per la mediana vedremo chi accanto a Bakayoko (Demme) per sostituire Fabian purtroppo positivo al Covid.

Il Mattino